Caprera mag twaalf popconcerten per jaar geven met minder geluid

BLOEMENDAAL - De onwonenden van o penluchttheater Caprera in Bloemendaal weten waar ze aan toe zijn: twaalf zaterdagavonden mag het podium popconcerten programmeren. Een meerderheid van de gemeenteraad staat achter dat nieuwe aantal. Nu is er toestemming voor vijf popconcerten, maar worden er per jaar meer dan 20 gedoogd.

De gemeenteraad heeft voor die twaalf zaterdagen het geluidsniveau enigszins aan banden gelegd. Ook voor de bastonen zijn nu maximale waarden vastgelegd. Daarmee hopen de politici dat de buren van Caprera minder overlast ervaren. Ook moeten de concerten voortaan verplicht om 11 uur 's avonds afgelopen zijn en gaat de gemeente actiever handhaven.

Oppostie

Bijna alle oppositiepartijen en collegepartij CDA stemden tegen. Zij vinden dat er te weinig is rekening gehouden met het belang van de omwonenden. Caprera heeft aangegeven dat 12 popconcerten het minimum is, anders is de exploitatie niet rond te krijgen. De gemeente is daarin meegegaan en volgens de tegenstanders in de gemeenteraad is er 'te veel geredeneerd vanuit Caprera en niet de buren.'

Buurvrouw Annemarie Knoop heeft veel last van geluidsoverlast en zei eerder tegen NH Nieuws dat ze vindt dat Caprera niet moet worden beloond voor het overtreden van de regel van maximaal 5 concerten per jaar. “Ze hebben een ontheffing om vijf keer per jaar verstrekt muziek te spelen. Dat gebeurt nu veel vaker. Als auto’s constant te hard door de straat rijden, gaan we toch ook niet de maximumsnelheid verhogen?”

