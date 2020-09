Erop of eronder voor Caprera: ondanks aanpassingen buren nog altijd last van geluid

HAARLEM - Aankomende donderdag is het erop of eronder voor Openluchttheater Caprera. Dan besluit de Bloemendaalse politiek hoe vaak er per jaar een ontheffing wordt gegeven om de maximale geluidsgrens te overschrijven. Die ontheffing is nodig om bands vertrekmuziek te laten spelen en dus om een 'volle' zaal te trekken.

Speciale geluidswanden

Officieel mag Caprera vijf keer per jaar over de maximale geluidsgrens heen. Toch is er de afgelopen jaren een gedoogbeleid gevoerd en speelden er wel twintig bands met versterkte muziek. Dit was ook mogelijk omdat er was besloten allerlei aanpassingen aan het theater te doen. Zo hangen er achter het podium speciale geluidswanden, zijn er geluidsabsorberende schotten achter speakers en in het dak van het podium geplaatst en zijn de stoelen vervangen om het geluid meer te absorberen.

Niet genoeg

Toch zijn al deze aanpassingen niet genoeg volgens buurtbewoonster Annemarie Knoop: “De overlast hier in de tuin is zeker 65 decibel of meer. Dat is het maximaal toegestane. Je kan makkelijk meezingen met de artiesten als ze aan het spelen zijn.” Wat Annemarie nog het meest vervelend vindt, is dat Caprera zich niet aan de regels houdt en dat ze vaker dan officieel is toegestaan, te luide muziek produceert.

Capera heeft inmiddels toegezegd om maximaal twaalf keer per jaar de geluidsgrens te overschrijden. Dat is al flink minder dan ze de afgelopen jaren hebben gedaan, maar nog steeds niet genoeg voor Annemarie. “Ze hebben een ontheffing om vijf keer per jaar verstrekt muziek te spelen. Dat gebeurt nu veel vaker. Als auto’s constant te hard door de straat rijden, gaan we toch ook niet de maximumsnelheid verhogen?”

Minder dan twaalf

Aankomende donderdag beraadt de Bloemendaalse politiek zich over deze kwestie en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Want, twaalf keer een optreden kunnen geven met versterkte muziek is essentieel voor de muziektempel om te kunnen voortbestaan.

Caprera-directeur Lode van Piggelen: “ We hebben doorberekend dat Caprera alleen kan bestaan met deze twaalf concerten. Onder de twaalf leveren wij de sleutels in. We gaan dan in de negatieve cijfers en zeker na deze periode met corona houdt het wel een beetje op.”