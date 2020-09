Amsterdamse horecabranche over aankomende maatregelen: "Ontzettend belachelijk"

AMSTERDAM - "We zijn not amused en dit is gewoon niet te onderbouwen." Dat zegt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Amsterdam, over de aanstaande nieuwe horeca-maatregelen van het kabinet en de veiligheidsregio's.

Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Gisteravond werd namelijk bekend dat premier Rutte vandaag hoogstwaarschijnlijk gaat aankondigen dat horecazaken in onder meer de regio Amsterdam-Amstelland maximaal tot middernacht nieuwe gasten binnen mogen laten. Daarna moet het licht aan, de muziek uit en om 01.00 uur moet iedereen buiten zijn. Ook wordt het maximum aantal bezoekers in horecazaken vermoedelijk teruggeschroefd van honderd naar vijftig. "Als wij vroeger dichtgaan, is het echt niet zo dat mensen allemaal naar hun eigen huis gaan om een boekje te lezen", zegt Evers tegen AT5. "Cijfers van het RIVM laten zien dat 5.5 procent van de besmettingen aan horecagelegenheden is toe te wijzen, meer dan vijftig procent ontstaat in de thuissituatie. Alle mensen die bij ons weggaan stuur je dan dus juist naar de plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen. Dit valt niet meer te rijmen met de feiten en is gewoon symboolpolitiek."

Quote "Als wij vroeger dichtgaan, is het echt niet zo dat mensen allemaal naar hun eigen huis gaan om een boekje te lezen" PIM EVERS, KHN AMSTERDAM

Evers vertelt verder morgen een overleg te hebben met de burgemeester, die als voorzitter van de Veiligheidsregio mede verantwoordelijk is voor de maatregelen. "We zullen daar hard ingaan", is Evers duidelijk. "Voor een hoop bedrijven is dit het duwtje na waardoor ze gaan omvallen. We hebben het maar te slikken en op een gegeven moment slikken we het niet meer. Elke keer stel je je weer in op een nieuwe werkmodus en dat verandert dan weer, zonder goed onderbouwde argumenten. Ik vrees dat dit weer een slapeloze nacht wordt voor de hele sector."