Kermis Assendelft gaat niet door, alleen met reservering naar café of terras

ASSENDELFT - De kermis in Assendelft begin oktober gaat niet door. Na overleg met de organisator is naar voren gekomen dat het niet mogelijk is een veilige kermis te organiseren, stelt de gemeente Zaanstad.

Horecaondernemers in Assendelft sloegen de handen ineen en wilden een aangepaste kermis organiseren. Dat is dus niet gelukt. Volgens de gemeente Zaanstad komt dat door de beperkte ruimte, maar ook door het karakter van de kermis. Jaarlijks is de kermis een groot feest in het dorp.

Reserveren

De kermis speelt een belangrijke rol in het lintdorp. Veel mensen nemen speciaal vrij en horecaondernemers draaien goede zaken. De gemeente Zaanstad en de horecaondernemers roepen op om tijdens de geplande data van de kermis (3 tot en met 8 oktober) alleen met een reservering naar de cafés en terrassen te komen.

De bewoners en ondernemers waren al een hele tijd in onzekerheid over de kermis. NH Nieuws sprak in juli met Marloes van Deudekom van de Koppiebar: