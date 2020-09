Majorettegroep en drumband Medemblik bieden troost voor geschrapt draverijweekend

MEDEMBLIK - Heel Medemblik zou momenteel in de ban moeten zijn van wat hèt feest van het jaar is: De Harddraverij en het Rondom weekend. Aan de gevel van het huis van Betteke Ratten wappert nu slechts een gele draverijvlag op halfstok. Elk jaar loopt zij als majorette voor de drumband uit om de feestgangers de kroeg in te begeleiden. Dit jaar niet. Als pleister op de wond maakte ze een video: "Zo kunnen we het toch een beetje beleven samen."

Opgegroeid aan de Nieuwstraat zat het feesten rondom de draverij er al vroeg in bij Betteke en ook op zestigjarige leeftijd is zij nog een spil in het feestgedruis.

Betteke loopt mee in de majorettekorps van Medemblik en loopt elk jaar voor de drumband uit. "We zijn allemaal zestigers in de majorettegroep. Het begon negen jaar geleden als een grap: we zijn een gemêleerd zootje, maar het is gewoon magisch om te doen."

Betteke loopt over van enthousiasme als ze onder woorden probeert te brengen wat het jaarlijkse feestweekend voor haar betekent. Het gaat haar niet om de draverij zelf, want 'een echte draver ziet geen paard', maar het is de sfeer, het feest en de saamhorigheid. Het gemis is dit jaar dan ook groot: "Natuurlijk is dit verstandig en het is niet anders, maar het is heel erg jammer."