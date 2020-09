Patricia Nagelkerke van NH Radio: "Heerlijk om alles in eigen hand te hebben"

In het programma Lunchroom staan nieuws en actualiteiten centraal. Dat betekent dat het niet altijd over luchtige onderwerpen gaat: "Het eerst uur is echt nieuws, daar zitten zware onderwerpen bij. We zorgen er ook voor dat er altijd wel iets luchtigs is, bijvoorbeeld dat het druk is bij ijsmakers of dat er een boot gemaakt van plastic vandaag gaat varen."

Patricia kan het soms ingewikkeld vinden als het gaat om heel persoonlijk leed: "Bijvoorbeeld het meisje van Marken, Tamar, die is gevonden langs de kant van de weg. Dat zijn verhalen die raken je zo direct." Er waren ook mensen van Marken in de studio. "Dan voel je die emotie, dan vind ik dat zelf ook wel eens lastig."

Veel zelf doen

De stress kan soms hoog oplopen in de radiostudio. Soms moeten er bijvoorbeeld meerdere verslaggevers live inbellen. "Op de een of andere manier komt het toch altijd weer goed." Patricia geniet ook van die momenten: "Het is heerlijk om hier alles in eigen hand te hebben. Ik vind het lekker, ook de muziek tussendoor. Ik vind het gewoon gezellig."

Regisseur van het programma Josephine Volbehr vindt het knap dat Patricia zo veel zelf doet. "Het is echt een soort octopus met zestien tentakels," lacht ze.