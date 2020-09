Pieter Kok presenteert eigen ochtendshow op NH Radio: "Ik doe het met trots en plezier"

Pieter presenteert De Ontbijttafel samen met Eefje en Maarten. Maandag was de eerste uitzending en het team werd direct met een ontbijtje welkom geheten door de directie. "Eet smakelijk en zet 'm op". Die positieve boodschap ging er wel in bij het enthousiaste team.

Pieter is een radioman in hart en nieren. Hij startte als 16-jarige jongen bij de lokale omroep Waterland FM, was technicus bij NH Radio en via diverse landelijke radiozenders is hij weer terug op het vertrouwde nest bij NH Radio.

Pieter kondigt 'een lekkere plaat' van Ben Cramer en Dries Roelvink aan waarna hij vertelt over zijn avontuur richting deze eerste ochtendshow. "Ik ben vannacht wel vier keer opgestaan, beetje paniek, beetje zenuwachtig", lacht hij. "Ik was onrustig, maar ook vol vreugde." Voor zijn show kon hij lekker vroeg (de wekker ging vanmorgen om 5 uur) aanschuiven in de Amsterdamse studio.

Pieter zegt dat met het presenteren van De Ontbijttafel voor hem de cirkel rond is. "Ik ben ooit hier in deze ruimte begonnen als technicus. Ik was aan het schuiven voor andere programma's en daarna ben ik via omzwervingen zoals 3FM en Radio 2 hier teruggekomen. Ik heb het gevoel dat de cirkel rond is."

De Ontbijttafel met Pieter Kok is iedere dag te horen van 06.00 tot 09.00 uur op NH Radio.