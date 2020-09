"Parachutisten knalden met hoge snelheid tegen elkaar, maar maken het nu goed"

DE COCKSDORP - De parachutisten die gistermiddag in de lucht tegen elkaar zijn gebotst maken het goed. Dat laat het paracentrum Texel weten. "Ik heb de familie gesproken. Ze maken het goed en daar ben ik heel blij mee", zegt directeur Jan Boyen van het paracentrum Texel. "Vooral omdat ze met hoge snelheid tegen elkaar aan zijn geknald."

De twee parachutisten volgden een cursus parachutespringen op Texel. Bij hun tweede sprong ging het mis. De mannen botsen tegen elkaar aan een vielen van ongeveer 50 meter naar beneden. Beide mannen waren aanspreekbaar en zijn met een traumahelikopter overgebracht naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Hoge snelheid

Over de oorzaak van het ongeluk wil directeur Jan Boyen van paracentrum Texel niet veel zeggen. "Waarschijnlijk hebben ze niet goed om zich heen gekeken. Dat is zo'n beetje hetzelfde als in het verkeer en ze zijn met hoge snelheid tegen elkaar aan geknald. Gelukkig waren ze goed aanspreekbaar. Ik ben echt heel blij dat het goed met ze gaat."

De politie bekijkt of er een onderzoek gedaan gaat worden naar het ongeluk. Als er onderzoek gedaan wordt, wordt dit waarschijnlijk gedaan door de luchtvaartpolitie.