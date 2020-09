Zwaar ongeluk op Texel: twee parachutisten botsen in de lucht

DE COCKSDORP - Bij het paracentrum in De Cocksdorp op Texel zijn aan het einde van de middag twee parachutisten in de lucht tegen elkaar gebotst. Beide mannen zijn met onbekend letsel naar het VUMC in Amsterdam vervoerd.

De politie laat weten dat twee parachutisten, mannen, met elkaar in botsing zijn gekomen in de lucht. Hierna zijn zij naar beneden gevallen en op de grond terecht gekomen. Over de hoogte waarop het ongeluk gebeurde en de oorzaak is nog niets bekend.

Het is op dit moment niet bekend hoe het met de mannen gaat. De traumahelikopters hebben beide parachutisten naar het VU medisch centrum in Amsterdam. De mannen waren aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen.

Hulpdiensten

Er zijn veel hulpdiensten naar Texel gevlogen, laat een getuige aan NH Nieuws weten, waaronder twee traumahelikopters en een helikopter van de kustwacht.

De politie bekijkt op dit moment of er een onderzoek gedaan gaat worden naar het ongeluk. Als er onderzoek gedaan wordt, wordt dit waarschijnlijk gedaan door de luchtvaartpolitie.