Emotionele 'bijstandsoproep' aan kabinet: "Meneer Rutte, doe wat aan de zorg!"

SCHAGEN - "Meneer Rutte, zorg dat de zorg op orde is. Nu is de zorg in handen van verzekeringen. Die bepalen. En dat moet anders." Het is een emotionele brief van Wilma Hoogeboom (65) uit Schagen aan onze premier op Prinsjesdag. Stijgende premies en steeds lagere vergoedingen zijn een ramp voor Wilma, die al jaren op bijstandsniveau moet leven. "Dit hele zorgstelsel deugt niet. Doe er wat aan, meneer Rutte."

De persoonlijke boodschap van Wilma Hoogeboom (65) aan premier Rutte - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Een beetje zenuwachtig leest Wilma Hoogeboom haar brief voor. Ze gaat zo weinig mogelijk naar de tandarts, omdat de vergoedingen zomaar omlaag zijn gegaan. Ze moet fors bijbetalen voor fysiotherapie en ze bezuinigt noodgedwongen op het aantal behandelingen voor Mensendieck. "Het is toch triest? Als je geen geld hebt, dan moet je met chronische pijn blijven lopen?" Wilma Hoogeboom reageert op ons NH Nieuws panel Prinsjedagonderzoek. Ze schreef daarvoor een persoonlijke brief met een boodschap voor premier Mark Rutte: "Ik leef al dertig jaar op bijstandsniveau en onze koopkracht wordt steeds kleiner. We gaan er weer op achteruit. De meeste mensen die in de bijstand zitten, vinden dat erg. Dat zijn geen fraudeurs, meneer Rutte. Die hebben recht op een menselijke behandeling", schrijft ze.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De fysieke klachten van Wilma Hoogeboom komen onder meer voort uit een mislukt huwelijk. "Ik heb de moed gehad om bij mijn ex weg te gaan en heb daar een heel hoge prijs voor betaald. Ik heb daardoor nooit volledig kunnen werken en ben zo in deze situatie terecht gekomen. Hoe het is om van de bijstand te leven, weet je alleen als het je zelf overkomt." Moed Met het zicht op de troonrede en de miljoenennota heeft Wilma een belangrijke wens aan het kabinet en premier Rutte, vooral gericht op het huidige zorgstelsel: "Dit systeem werkt niet en maakt mensen ziek. Als de zorg op orde is dan gaan een heleboel andere dingen ook veel beter, want je gezondheid is je grootste rijkdom. Doe daar alstublieft iets mee, meneer Rutte. Fouten maken we allemaal. Heb de moed om fouten te herstellen."