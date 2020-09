NH Airtime: Het ruime retourtje van Surinam Airways

SCHIPHOL - S urinam Airways heeft een 'nieuwe' Boeing. Nieuw tussen aanhalingtekens, want de Boeing 777-200ER is al sinds december in Surinaams bezit én het toestel is met 17 jaar niet echt meer nieuw te noemen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De aanwinst was bedoeld voor de vaste lijndienst tussen Paramaribo en Schiphol, maar tot nu toe is de Boeing nog maar één keer in Amsterdam geweest. En om er te komen, moest een ruime omweg worden gemaakt.

Hoe dat zat? NH Airtime duikt deze aflevering in de altijd nog even belangrijke vliegroutes tussen Nederland, Carabisch Nederland en Suriname, en waarom ze in die Boeing niet voor de kortste weg konden kiezen.