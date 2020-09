Nieuwe Surinaamse Boeing maakt eerste retourtje Schiphol... met een flinke omweg

SCHIPHOL - Een nieuwe Boeing 777 van Surinam Airways houdt al maanden de gemoederen bezig in Suriname. Het toestel -het enige in de vloot groot genoeg voor de vlucht naar Schiphol- is al in december aan Surinam Airways geleverd, maar de maatschappij krijgt de certificering maar niet rond om over de oceaan naar Amsterdam te vliegen. Dit weekend maakte de Boeing haar eerste retourtje Schiphol, maar moest dat met een flinke omweg doen.

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol - Gertjan Staphorst

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De 'nieuwe' Boeing 777-200ER van Surinam Airways is een 17 jaar oud toestel dat eerst jarenlang dienst deed bij Singapore Airlines en Air New Zealand. De bedoeling was dat het tweemotorige vliegtuig tijdelijk de afgedankte Airbus A340 van de maatschappij zou vervangen, tot de komst van de allernieuwste aanwinst: een Boeing 787 Dreamliner. Op een motor vliegen Maar om met een tweemotorig vliegtuig de oceaan te willen oversteken, moet een luchtvaartmaatschappij gecertificeerd zijn om lange stukken te vliegen waar geen uitwijkluchthavens in de buurt zijn. Met een zogenaamde ETOPS-certificering mag een vliegtuig dan maximaal drie uur lang op één motor vliegen. Tot de komst van de Boeing 777 had Surinam Airways dat probleem niet, omdat de voorgangers viermotorige toestellen waren. Protestacties Het gehannes met de certificering leidde in Paramaribo zelfs tot protestacties van ontevreden personeel. Terwijl de dure Boeing op wat testvluchtjes na stof stond te happen, moest Surinam Airways steeds vliegtuigen huren bij andere maatschappijen voor de vlucht naar Amsterdam, waaronder bij Air Belgium. Die inhuur zal voorlopig nog wel moeten worden voorgezet, omdat Surinam nog steeds niet die certificatie binnen heeft weten te slepen. Omweg Toch werd de Boeing 777-200 gisteren voor het eerst als demonstratievlucht naar Amsterdam gestuurd en dat gebeurde met een flinke omweg. Om toch niet teveel uit de buurt van uitwijkluchthavens te vliegen, werd een route uitgestippeld langs de Caraïben en Noord-Amerika. Die route betekende dat de reis anderhalf uur extra kostte. Rond 15.30 uur vanmiddag vertrok de Boeing weer naar Paramaribo (weer met een omweg). [Artikel gaat verder onder de video]

Het vertrek van de Boeing 777-200ER van Surinam Airways vanaf Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De directeur van de luchtvaartautoriteiten in Suriname zei op het Surinaamse Apintie Televisie dat het toestel 100 uur van dit soort demonstratievluchten moet maken om uiteindelijk rechtstreeks te mogen vliegen. Of het op en neer vliegen naar Amsterdam zin heeft, is nog maar de vraag. De Boeing 777 moet in mei weer worden ingeleverd bij de leasemaatschappij. Spotters Voor vliegtuigspotters was de komst én het vertrek van de Surinam Airways-Boeing vanzelfsprekend reden om eropuit te trekken. Spotter Gertjan Staphorst uit Hoofddorp was er beide keren bij: "Ik was heel blij deze primeur te mogen meemaken. Na al het gedoe rondom de ETOPS-ertificering was het eindelijk zover dat dit toestel Amsterdam aandeed. Deze primeur wilde ik niet missen. Hopelijk komt het toestel nog vaker. In ieder geval heb ik hem een keer in real life gezien."

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways nadert Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways vertrekt vanaf Schiphol Gertjan Staphorst

De Boeing 777-200 van Surinam Airways vertrekt vanaf Schiphol Gertjan Staphorst

Lees ook Play Noord-Holland Fikse vertraging op Schiphol voor eerste vlucht van Air Belgium