Demonstratie op Museumplein in Amsterdam voor vluchtelingen Lesbos

AMSTERDAM - Op het Museumplein in Amsterdam is vanmiddag een demonstratie om aandacht te vragen voor de situatie van de vluchtelingen op Lesbos, waar dinsdag een vluchtelingenkamp werd verwoest door een grote brand. De demonstratie is een initiatief van Amsterdamse studenten en wordt gesteund door verschillende organisaties.

De aanwezige demonstranten houden goed afstand en de meeste dragen mondkapjes. Ze dragen borden met teksten als "Nederland laat je humanitaire kant zien" en "ik schaam me diep, we gaan ze halen." De sfeer is gemoedelijk en er is weinig politie op het plein.

Op Lesbos brandde dinsdag het vluchtelingenkamp Moria grotendeels af. Ongeveer 13.000 vluchtelingen werden hierdoor dakloos. De Amsterdamse studenten die de demonstratie initieerden worden gesteund door organisaties als Volt Nederland, 500 Kinderen Amsterdam en SOS Moria en het protest wordt gesteund door Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Vluchteling, Defence for Children, Comité Vluchtelingkinderen Haarlem en DeGoedeZaak.

Volgens de organisatoren is de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen al langer onhoudbaar. Zij noemen op Facebook de brand "het resultaat van een jarenlang falend EU-beleid" en vinden dat het kabinet te weinig doet. De organisaties pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens vijfhonderd kinderen in Nederland.