Studenten organiseren demonstratie voor opvang 500 kinderen uit kamp Moria

AMSTERDAM - Onder de naam 'Evacuate Moria' is aanstaande zaterdag een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam gepland. De organisatie achter de demostratie wil dat er 500 kinderen vanuit Moria, Griekenland naar Nederland worden gehaald. Eerder vandaag werd bekend dat Nederland 100 asielzoekers naar Nederland haalt.

De brand die kamp Moria gisteravond verwoestte is voor de studenten de druppel, maar de demonstratie staat voor iets groters: "Moria is verwoest, meerdere branden hebben grote delen van het vluchtelingenkamp op Lesbos in de as gelegd, wat heeft geleid tot de ontheemding van 13.000 bewoners. Dit is het resultaat van een jarenlang falend EU-beleid. Er wordt gewoon weggekeken, deze bom zou een keer exploderen."

"Die 100 asielzoekers naar Nederland halen is niets meer dan symbolisch", vertelt de 23-jarige Lute Wilhelm uit Amsterdam. "Uiteindelijk gaan deze 100 asielzoekers af van het totaal aantal vluchtelingen die Nederland heeft afgesproken op te nemen. Ik begrijp dat niet iedereen zomaar hierheen kan komen, maar een verschil van 400 mensen tijdens zo'n humanitaire ramp, die ruimte hebben we écht wel", stelt ze.

"Griekenland is geen Syrië-b, Griekenland is net zo hun regio als Nederland dat is"

Volgens Lute wordt het tijd dat de Nederlandse regering een vuist maakt zodat er structureel verandering in het asielbeleid van de EU en Nederland komt. "Griekenland is niet een soort Syrië-b. Ze kunnen net zo goed naar Nederland komen. Er wordt bewust weggekeken, en geen verantwoordelijkheid genomen over de crisis die zelf is ontstaan door eigen beleid."

Niet alleen op Lesbos is de situatie schrijnend, ook op andere Griekse eilanden als Samos en Chios, en op het Griekse vasteland staat de situatie op scherp. "Wij pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland en daarnaast voor het evenredig opvangen in Europa van de andere vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. Nederland heeft daar ook een aandeel in. Terwijl het kabinet te weinig doet, zullen wij onze stem laten horen", besluit Lute.

De demonstratie begint zaterdag om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam.