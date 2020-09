Getuige zag agenten 'bijna doodgaan' tijdens incident op het Muntplein in Amsterdam

AMSTERDAM - Het inrijden van het busje op de politieauto op het Muntplein vannacht, heeft veel losgemaakt in de buurt. AT5 kreeg meerdere video's opgestuurd van mensen die getuige waren van het incident. Een van die mensen had het gevoel dat de agenten in de aangereden politieauto in levensgevaar verkeerden.

"Toen het busje voor de tweede keer de politieauto ramde kregen agenten in de gaten dat ze beter uit konden stappen", zegt de getuige die liever niet op beeld wil reageren. Onder haar raam zag ze alles gebeuren op het Muntplein. "Ik lag in mijn bed, ik wist niet wat ik moest doen, dus ben ik gaan filmen. Ik dacht: 'als het misgaat dan heb ik in ieder geval het busje op beeld'. "Toen ze waren uitgestapt, probeerde hij ze aan te rijden, ik zag ze bijna letterlijk doodgaan, omdat die gek op ze in bleef rijden", zegt de getuige die naar eigen zeggen nog steeds in shock is.

Jelmer Geerds van de politie Amsterdam vertelt dat de verdachte een dertig jarige man uit Zaanstad is. "We willen hem snel gaan verhoren, maar dat kan pas op het moment dat de medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond. De agenten zijn zeer geschrokken. De agent die op de bestuurdersstoel zat heeft nekletsel opgelopen de ander heeft ook een flinke tik gehad."

