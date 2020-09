Busje rijdt in op politieauto in Amsterdam, agenten schieten bij aanhouding verdachte

AMSTERDAM - Op het Muntplein in Amsterdam is vannacht een busje meerdere keren ingereden op een politie-auto waar agenten inzaten. Bij de aanhouding van de verdachte heeft de politie geschoten.

Dat gebeurde rond 4.30 uur. Nadat de bestuurder van het busje was ingereden op de auto, vluchtte hij en reed daarbij ook nog twee politiemotoren omver. Die waren op de weg neergezet als blokkade voor de verdachte.

Pepperspray en schieten

Na die wegblokkade heeft de politie pepperspray gebruikt en waarschuwingsschoten gelost om de bestuurder aan te houden, vertelt politiewoordvoerder Jelmer Geerds in De Ontbijttafel op NH Radio. Het busje van de verdachte vloog even later ook in brand.

Er is nog geen duidelijkheid over of de agenten gewond zijn geraakt. De bestuurder van het busje liep lichte verwondingen op.

Tekst gaat door onder tweet