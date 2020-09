Toekomst stadsschouwburg Velsen onzeker: "Als we de huur moeten terugbetalen, vallen we om"

Koers is sinds oktober 2017 directeur van de stadsschouwburg in Velsen, daarvoor was ze zakelijk directeur bij het Bimhuis in Amsterdam. "Toen ik startte in Velsen, wist ik dat me een zware klus te wachten stond, de stadsschouwburg stond er financieel slecht voor", aldus Koers.

In de periode voorafgaand aan de coronacrisis was het Koers gelukt om een kleine reserve op te bouwen door de kosten laag te houden, ‘lean en mean’, zoals ze zelf zegt. Maar de opgebouwde reserve was geen bodemloze put, het was maar een kleine buffer. En daarmee begon de stadsschouwburg aan de nieuwe crisis.

"Op een gegeven moment moet je jezelf vermannen en naar de toekomst kijken", zegt Koers ferm. “Waar willen we als schouwburg naar toe en hoe komen we hieruit?" En zo ontstond het plan om de theaterzaal ook in te zetten als bioscoop, want een bioscoop is er nog niet in Velsen. Door middel van een succesvolle crowdfundingsactie heeft de schouwburg dit plan kunnen realiseren.