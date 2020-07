Stadsschouwburg Velsen kan komst van 'witte doek' al ruiken: "Enorm spannend of we het halen"

IJMUIDEN - Een race tegen de klok: zo noemt directeur Manon Koers van Stadsschouwburg Velsen de crowdfundingsactie om 80.000 euro bijeen te brengen. Het is bedoeld om de schouwburg met een heus filmtheater uit te breiden en daarmee de toekomst veilig te stellen. "Het is enorm spannend of het allemaal gaat lukken."

Geen artiesten, geen publiek en dus ook geen inkomsten. De toekomst van het markante theater staat daarmee op losse schroeven. Maar plotseling is er hoop door het lumineuze idee om een crowdfundingsactie op te tuigen en daarmee een heus filmtheater te laten verrijzen. "Door de coronacrisis is alles stil komen te liggen en dit plan hadden we eigenlijk al langere tijd liggen. Maar we zijn niet in staat om te investeren, en dus kozen we ervoor om drie weken geleden met deze actie een beroep te doen op alle Velsenaren en liefhebbers van de schouwburg", aldus Koers tegenover NH Nieuws. Tekst gaat verder onder de video

En die oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. De teller staat met nog 'slechts' zeven dagen te gaan op een slordige 65.000 euro. Maar de apparatuur zoals de beamer, geluidsinstallatie en het witte doek kosten de schouwburg totaal 80.000 euro. "Het is enorm spannend of het gaat lukken. Aan mislukken willen we liever niet denken, maar er is wel een vangnet besproken met de leveranciers. En donateurs kunnen hun geld terugkrijgen. Maar dit moet gewoon gaan lukken." Schot in roos Met een rondgang door het centrum van IJmuiden blijkt een 'bioscoop' in de vissersplaats een schot in de roos. "Ik ben gek op film, en gezelligheid", zegt de een. Een ander. "Een hele goede actie, want als ze het niet doen dan gaan ze over de kop. Dan verdwijnt het en dan heb je helemaal niets meer." Als het beoogde bedrag wordt behaald, dan kan het volgens Koers snel gaan. "Met een week, anderhalve week kunnen we dan open." Voor meer informatie over de crowdfundingsactie Velsen Fietst naar de Film klik je hier.