Busje dat op politie-auto in Amsterdam inreed 'was net verkocht'

AMSTERDAM - Het busje dat vanmorgen inreed op een politie-auto in Amsterdam en daarbij twee agenten verwondde, is zo'n acht weken geleden verkocht door glaszetbedrijf Glaspunt aan een nieuwe eigenaar. Dat vertelt een medewerker van het bedrijf aan NH Nieuws.

Het logo van het bedrijf is duidelijk zichtbaar op foto's en video's van vannacht. Een medewerker van Glaspunt laat aan NH Nieuws weten dat hij flink schrok toen hij de beelden zag, maar dat het bedrijf niets met het voorval te maken heeft.

Toch staat de telefoon roodgloeiend. "We worden al de hele ochtend gebeld, maar de auto is niet meer van ons. We hebben 'm ongeveer acht weken geleden verkocht."

De wagen reed vannacht meerdere malen in op een politie-auto, waarna de 30-jarige bestuurder uit Zaanstad probeerde te vluchten. Na waarschuwingsschoten, een wegblokkade en inzet van pepperspray kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Bekijk hier de beelden van vannacht:

