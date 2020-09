Stel uit Abbekerk had emigratiedroom iets anders voorgesteld: "Waren vroeger varkenshokken"

ABBEKERK - Het was een lang gekoesterde droom van Annemiek en Lars van Zon uit Abbekerk: emigreren naar Frankrijk. Een paar maanden geleden kwam hun droom uit, maar een slechter moment kon bijna niet: het coronavirus brak uit.

Ze hadden veel scenario’s doorgenomen tijdens hun voorbereidingen, maar dit was er niet één van. Ze verkochten hun eigen huis in Abbekerk, vonden na lang zoeken hun droomhuis in Frankrijk, maar moesten de koop op het laatste moment annuleren. “Mijn man werkt bij een internationaal bedrijf en hij kon voor datzelfde bedrijf ook in Frankrijk gaan werken. Maar door corona nemen zij nu geen mensen meer aan en dus moet hij in Nederland blijven werken”, vertelt Annemiek van Zon.

Haar man wilde nog drie jaar werken bij de Franse tak van het bedrijf en daarna stoppen. Nu hij in Nederland moet blijven werken betekent dat in verband met belastingregels, dat ze meer dan de helft van het jaar in Nederland moeten verblijven. 183 dagen dus. Alleen hebben ze in Nederland geen huis meer. Daarom besloten ze hun plan ietwat om te gooien en de koop van hun eerste huis in Frankrijk op het laatste moment te cancelen. “We hebben nu een goedkoper huis in Frankrijk gekocht, zodat we de drie jaar dat mijn man nog wil werken, iets kunnen huren in Nederland en daardoor niet duurder uit zijn.” Zwijnenstal Op zoek naar een goedkoper huis, kwamen ze uit bij een voormalig zwijnenstal in het plaatsje Brigueil le Chantre in zuid-west Frankrijk. “We hebben het zwijnenstal genoemd omdat het vroeger varkenshokken waren. En degene waar wij het van kopen heeft er dit huis van gemaakt (zie foto).”

Geduld Op dit moment verblijft het koppel al ruim een maand in een huurhuis in Frankrijk. “Morgen gaan we pas voor het eerst naar de notaris. Alles moet nog geregeld worden. Dat duurt in Frankrijk gewoon maanden. In de maand augustus ligt hier bijna alles stil.” Eind oktober hoopt het stel hun nieuwe huis in te mogen. Dan zouden namelijk de spullen uit hun oude huis worden geleverd, die drie maanden zijn opgeslagen.