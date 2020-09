De Peiling: Werkverbod voor ziekenhuispersoneel dat coronavaccin weigert?

Er komt mogelijk een werkverbod voor ziekenhuispersoneel dat zich niet laat inenten als er straks een coronavaccin is. Zijn er meer beroepen waar jij van denkt dat zo'n prik een voorwaarde is om te kunnen blijven werken? En ben je van plan dat vaccin zelf te gaan halen ja of nee?

Onacceptabel

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het onacceptabel is als zorgmedewerkers het coronavaccin weigeren. Daarom zou zorgpersoneel een verbod kunnen krijgen om op bepaalde afdelingen te werken, zoals bijvoorbeeld de intensive care.

Niet verplicht

Werkgevers mogen in Nederland niet van werknemers eisen dat ze zich te laten vaccineren, zegt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tegen het AD. "Over vaccinatieplicht bestaat geen enkele discussie."

Kinderdagverblijven

Die discussie over vaccinatieplicht was er vorig jaar wel bij kinderdagverblijven, nadat ouders er vaker voor kozen hun kinderen niet meer tegen allerlei kinderziektes in te laten enten. De uitkomst van die discussie was dat kinderdagverblijven, zoals het Noord-Hollandse Berend Botje, kinderen die niet ingeënt zijn voortaan mogen weigeren.