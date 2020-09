Joke heeft slapeloze nachten na huurverhoging: "Alles gaat op aan de huur"

AMSTELVEEN - Joke Knoop-Jongerius (68) woont al 37 jaar in haar huurwoning aan de Professor Lorentzlaan in Amstelveen. Nu de huur opnieuw flink is gestegen maakt zij zich zorgen over haar toekomt.

Google Maps / NH Nieuws

Joke heeft de maximale huurverhoging gekregen. Daarmee komt haar huur net boven de grens voor huurtoeslag uit. "Ik heb toevallig mensen om mij heen die mij steunen waardoor ik het red, maar als die wegvallen heb ik een ontzettend groot probleem" De NOS meldde maandag dat de huren in de afgelopen zes jaar nog nooit zo snel stegen als dit jaar. In Amsterdam gingen de prijzen gemiddeld met 3,5 procent omhoog. Joke haar huurverhoging zit daar nog eens flink boven, zij moet 5,1 procent meer huur betalen en komt nu uit op 738 euro.

Dat terwijl Joke het gevoel heeft niks terug te krijgen voor de huurverhoging. Ze zegt noodgedwongen met eigen geld zelf haar keuken en douche te hebben vervangen. "Want de huurbaas die doet dat niet. Pas als je eruit gaat", denkt ze. Niets doen is voor haar geen optie. "Dan zit je met een keuken uit 1983." Joke zou graag in een nieuwere woning komen, maar heeft nooit die kans gekregen. "Al die jaren dat er nieuwe woningen gebouwd werden heb ik mij bij alles ingeschreven. Dat doen we allemaal in deze flat. Maar we hebben de pech dat we nooit ingeloot zijn." Niets extra's doen Joke ziet de toekomst somber tegemoet. "Ik heb er slapeloze nachten van", vertelt ze. "Mijn eigen inkomen is op den duur niet toereikend. Het is allemaal leuk, maar je kunt nul extra dingen doen, het gaat allemaal aan de huur op."

Reactie woningcorporatie Netjes Beheer: "Door de hele portefeuille volgen wij het huurbeleid voor sociale huurwoningen. In Amstelveen is er landelijk gezien een hoge WOZ-waarde, waar de verhuurdersheffing op gebaseerd is. Als mensen bezwaar maken tegen de huurverhoging passen wij maatwerk toe. Wij staan open voor een gesprek. Ik kan in het dossier ook niet zien dat wij onderhoud hebben geweigerd of iets niet hebben gedaan."