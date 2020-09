Woningstichting Den Helder verhoogt huur niet vanwege coronacrisis

De huurverhoging in Den Helder wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Dan wordt de huur met 1,7 verhoogd. "We proberen rekening te houden met alle onzekerheden die bij deze tijd horen", vertelt Robbert Waltmann.

Het is voor hem dan ook een raadsel waarom andere woningcorporaties wel 1,7 procent verhoging doorvoeren: "Ik was enorm verrast door het feit dat andere cooperaties de huur wel per 1 juli wel gaan verhogen".

Grootste stijging

Per 1 juli betaalden huurders gemiddeld 2,9 procent meer huur dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging sinds 2014. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat dat woningcorporaties de huur van sociale woningen met gemiddeld 2,7 procent liet stijgen. In de vrije sector stegen de huren met 3 procent. In grote steden stijgen de huren het snelst. Zo kwam er in Amsterdam per 1 juli gemiddeld 3,5 procent bij.

"Ik besef me dat er voor de verduurzaming en belasting genoeg huur betaald moet worden, maar juist in deze periode had ik verwacht dat veel meer corporaties zouden zeggen: 'joh, het is nu zo'n onzekere tijd. Laten we wat terughoudend zijn met de huurverhoging'", aldus Waltmann.