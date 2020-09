Honkballer Lars Huijer: "Ik wil gewoon met een club kampioen worden"

De 26-jarige Hoofddorper zat dit seizoen bij Hoofddorp niet lekker in zijn vel."Eerst was er corona en veel onzekerheid, daarna kreeg ik een knieblessure en dat resulteerde in een lastig jaar voor mij bij Hoofddorp."

Huijer benadrukt wel dat hij met pijn in zijn hart is vertrokken: "Ik speel mijn hele leven al bij Hoofddorp en de club zit in mijn hart, maar een verschil in visie en inzicht over het sportieve beleid heeft mij dit doen besluiten."

"Het niveau in Duitsland is helemaal niet zo slecht"

Hij speelde al eerder in het buitenland, hij was prof bij de Seattle Mariners en de Chicago Cubs en had nu ook aanbiedingen van clubs uit Italië. De reden dat hij voor de Duitse kampioen heeft gekozen is zuiver op sportieve gronden. "Ik wil gewoon kampioen met een club worden, in Hoofdorp gaat dat met het huidige beleid waarschijnlijk niet lukken. Bij de Italiaanse club die zich aandiende was die kans nihil."

Kampioenschap

Heidenheim vecht in Duitsland met Regensburg om de Duitse titel. "Het niveau in Duitsland is helemaal niet zo slecht, ik denk dat de beide Duitse topclubs in de Nederlandse hoofdklasse rond de vierde of vijfde plaats zouden staan."