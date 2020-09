Pioniers zonder belangrijke Lars Huijer de play-offs in

De beslissing om Pioniers te verlaten, komt op een slecht moment: komende donderdag begint de club aan de play-offs met een thuiswedstrijd tegen HCAW. Huijer is een belangrijke en vooral dragende speler in het team van Pioniers en zijn vertrek is dan ook opmerkelijk. Behalve speler was Huijer in het team van coach Mervin Gario ook de pitching coach.

De werper die ondanks een knieblessure bezig is aan een goed seizoen, vindt het beter om vanwege privé redenen even wat afstand van de club te nemen. Binnen het bestuur is er begrip voor het besluit van Huijer, al betreurt de club het moment waarop dit gebeurt.

Eventueel keert Huijer terug

Het vertrek van de international is mogelijk tijdelijk, na het seizoen gaan beide partijen weer om de tafel zitten om te bekijken of een eventuele terugkeer mogelijk is.

Het Zuid-Duitse Heidenheim Heideköpfe is de regerende landskampioen en staat momenteel tweede in de competitie achter de favoriet voor de titel Buchbinder Legionaries Regensburg.