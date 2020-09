Sport Het is afzien voor hardloopjunk Daan Glorie: van elke maand een marathon terug naar nul

HEEMSKERK - Het zijn zware tijden voor fanatieke hardlopers: geen Dam tot Damloop, geen Marathon van Amsterdam en onzekerheid over het doorgaan van de Egmond Halve Marathon. Vooral de massa-evenementen moeten het ontgelden.

Voetballers gaan de wei weer in, de hockeyers zijn terug op het kunstgras en in sportscholen werken mensen zich weer massaal in het zweet. Maar de aan grote evenementen verslaafde hardloopjunks zitten zich thuis te verbijten. Natuurlijk kunnen zij een blokje om, maar dat geeft niet de adrenalinekick van deelname aan de Egmond Halve Marathon of de Dam tot Damloop.

Quote "De adrenalinekick van de start, hopen op een toptijd, de medaille... dat alles mis je nu, het is echt afkicken" marathonloper Daan Glorie

Daan Glorie (32) liep in 2019 elke maand een marathon om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Zijn rek met medailles is dan ook flink gevuld. Maar in 2020 liep hij, eerst door een blessure en later door corona, nog geen enkele keer de klassieke afstand over 42 kilometer en 195 meter. "Dat is een gemis", zegt Daan . "Het toeleven naar zo'n evenement, de start, de aanmoedigingen, het hopen op een toptijd en toch ook de medaille. Het is echt een beetje afkicken."

Fred Segaar/NH Nieuws

Hardlopen is razend populair. Het Dam tot Damweekend kent normaliter, alle disciplines bij elkaar, zo'n tachtigduizend deelnemers. Juist deze evenementen worden vanwege de massaliteit nu het hardst getroffen. "Het voordeel van hardlopen is dat je het altijd kunt doen. Het nadeel is dat de wedstrijden nu geschrapt worden vanwege de massaliteit", aldus Daan. Alternatief Hij prijst zich gelukkig met een alternatieve marathon in oktober in het Olympisch Stadion. Het is niet het evenement waarvan hij een kick krijgt, maar het is tenminste iets. "Het is een geestdodende aangelegenheid. 105 rondjes op de baan zonder veel publiek en weinig deelnemers, maar ik doe het ermee. Heb ik tenminste weer iets om naar toe te leven."