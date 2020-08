Daan Glorie kijkt terug op 24 uur zwemmen: "Bijna het gevoel of ik olympisch kampioen was"

HEEMSKERK - Ruim negen jaar geleden deed Daan Glorie een bijzondere recordpoging. De Heemskerker ging in zwembad De Hoornse Vaart in Alkmaar 24 uur zwemmen. Met NH Sport keek hij terug op die bijzondere prestatie.

Glorie zwom uiteindelijk 83,5 kilometer en verbrak toentertijd het Nederlands record. "Ik had bijna het gevoel of ik olympisch kampioen was", zegt hij nu. "Ik heb iets neergezet wat ik zelf nog nooit had gedaan. Ik heb twaalf uur langer gezwommen dan ik ooit had gedaan. En ik heb gewoon veel moeilijke momenten gehad, dus ik had tijdens de tocht niet eens gedacht dat ik het zou halen."

In de twee jaar daarna was het Glorie's doel om het Kanaal over te zwemmen. Van Dover naar Calais en terug. Vanwege de weersomstandigheden ging dat in zowel 2012 als 2013 niet door. "Ik heb daarna nog een ultieme test gedaan. Het oversteken van het IJsselmeer, heen en terug. Daar deed ik 12 uur en 10 minuten over. Dat was dermate pittig dat ik mezelf afvroeg: is een dubbele oversteek wel realistisch?"

De Noord-Hollander ziet de 24 uur als zijn mooiste zwemprestatie. "Samen met de 88 kilometer in Argentinië. Daar werd ik zevende, mijn beste wereldbekerresultaat. De 24 uur was wel het meest extreme en het mooiste moment. Van mijn kleine teen, tot mijn elleboog, tot mijn oor. Alle energie heb ik eruit getrokken. Zoiets mag je maar één of twee keer in je leven meemaken."

"Ik weet zeker dat ik het Kanaal wel ga zwemmen, maar in een andere fase in mijn leven"

"Toen wilde ik eigenlijk voor een enkele oversteek gaan, maar mijn trainers zeiden: 'We gaan echt voor een dubbele, een enkele is niet jouw ultieme doel'. Toen is het in het water gevallen. Het is wel een smetje geweest op mijn zwemcarrière, maar in het leven kun je niet alles halen."

Toch gaat het er een keer van komen in de toekomst. "Ik weet zeker dat ik het Kanaal wel ga zwemmen, maar in een andere fase in mijn leven. Wie weet als ik 40 ben, dat ik zeg: ik ga toch het Kanaal over", aldus de 31-jarige Glorie.

100 kilometer hardlopen

Tegenwoordig legt Glorie zich toe op hardlopen. In 2019 liep hij twaalf marathons in twaalf maanden om geld op te halen voor Alzheimer, de ziekte waar zijn moeder aan lijdt. Zijn volgende doel is om een tocht van honderd kilomter te lopen.