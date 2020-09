Lange Frans is klaar met coronaregels en schudt handen op Museumplein

AMSTERDAM - Rapper Lange Frans heeft vanmiddag op het Museumplein gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op de demonstratie kwamen zo'n tweehonderd mensen af. De rapper liet niet alleen in woord, maar ook in gebaar merken niets met de regels op te hebben.

Op beelden van de demonstratie, die live gestreamd werd op YouTube, is te zien hoe de rapper een rondje maakt langs de aanwezigen om hen een hand te geven. Ook neemt hij uitgebreid de tijd om met fans op de foto te gaan en hen te omhelzen. "Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud", zegt Lange Frans tegen AT5. "Het was een heerlijk samenkomen met vrienden en familie. We stonden hier tegen de spoedwet en de draconische maatregelen van de regering."

Grapperhaus

De rapper zegt verder niet het gevoel te hebben daarmee iemand in gevaar te brengen. "Zolang onze minister Grapperhaus kan knuffelen op z'n eigen bruiloft, dan kunnen wij dat ook. Als de minister van Veiligheid en Justitie dat doet is hij blijkbaar niet tegen samenkomen. En dat zijn wij ook niet."