Nieuwe foto's opgedoken van Grapperhaus die coronaregels overtreedt

BLOEMENDAAL - Er zijn opnieuw foto's opgedoken van de bruiloft van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in Bloemendaal. Daarop is te zien dat de minister meer coronaregels overtreedt dan enkel de anderhalvemetermaatregel.

SBS Shownieuws toonde gisteravond foto's waarop de minister onder meer een hand lijkt te geven en zijn schoonmoeder omhelst.

Vorige week donderdag raakte Grapperhaus in opspraak door beelden die opdoken van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hijzelf en ook zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel op de trappen van het stadhuis in Bloemendaal.

Verklaring

Shownieuws heeft de minister nog om een reactie gevraagd op de nieuwe foto's. Zijn woordvoerder liet daarop weten: "We hebben niks toe te voegen aan de verklaring van afgelopen donderdag."