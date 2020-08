Grapperhaus over naleven coronaregels op eigen huwelijk: "Soms loopt het even door elkaar"

BLOEMENDAAL - Op beelden is te zien is dat bij het huwelijk van minister Ferd Grapperhaus, afgelopen zaterdag in het gemeentehuis van Bloemendaal, de anderhalvemeter-regel vanwege de coronacrisis niet altijd is na gekomen. De minister zegt niet honderd procent te kunnen garanderen dat de regels zaterdag constant in acht zijn genomen.

Op beelden van SBS6 is te zien dat een groep van zo'n 30 gasten dicht op elkaar staat op het bordes van het gemeentehuis. Volgens Grapperhaus werden op die plek mensen die samen een huishouden vormen bij elkaar gezet. "Tuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels."

Kleine setting

Hij zegt ook dat op de bruiloft 'voortdurend' de coronamaatregelen in de gaten zijn gehouden. Volgens hem was hij 'de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging". Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus. "Het was een kleine setting met gezinnen en hele goede vrienden."

Op de beelden is ook te zien dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol onder de aanwezigen was. Het ziet eruit alsof zij de trouwambtenaar was.

Op social media bestaat ophef over de beelden. Mensen vinden dat de minister het goede voorbeeld moet geven. Horeca-zaken worden gesloten als de coronaregels worden overtreden en feesten, zoals op dezelfde dag in Haarlem, worden door een politiemacht stilgelegd.