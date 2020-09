VOC-replica De Amsterdam weggesleept bij Scheepvaartmuseum voor groot onderhoud

Het onderhoud vindt elke tien jaar plaats. Bij deze geplande restauratiebeurt worden de masten vervangen, het schip krijgt een nieuwe laag lak en verf, zwakke plekken worden gerepareerd en er wordt houtrot opgespoord.

Het schip wordt gerestaureerd bij Damen Shipyards in Amsterdam-Noord, het gaat dus om een kleine afstand. Toch is het een unieke gebeurtenis, want de replica ligt normaal aan dok en vaart dus nooit.

1991

De replica van het VOC-schip De Amsterdam ligt sinds 1991 aangemeerd bij het Oosterdok. De Amsterdam vertrok in 1749 van Texel naar Batavia, het huidige Jakarta in Indonesië. Het schip raakte niet lang na vertrek een zandbank, waarop de kapitein besloot het te laten stranden aan de Engelse kust.

Daar is het al snel weggezakt in het zachte zand. In 1973 is begonnen met het doen van archeologisch onderzoek naar het wrak, waarna deze replica kon worden gemaakt.

Het schip zal naar verwachting tot januari 2021 in het dok liggen.