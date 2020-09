Wijndal en Bizot blijven op de bank bij winnend Oranje

Wijndal zit voor het eerst bij de selectie van Oranje, net als Ajax-verdediger Perr Schuurs. Ook hij bleef negentig minuten op de bank. Oranje speelde achterin met Hans Hateboer, Velsenaar Joël Veltman, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Doelman Bizot zag dat Jasper Cillessen de gehele wedstrijd onder de lat stond.

Bergwijn scoort

De ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges maakte niet al te veel indruk tegen Polen in de Johan Cruijff ArenA. In de eerste helft schoot ex-Ajacied Frenkie de Jong tegen de paal. Dat was het grootste wapenfeit voor rust. Na de pauze kreeg Oranje meer mogelijkheden. Na ruim een uur scoorde Bergwijn na een mooie aanval op aangeven van Hateboer. Het is zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal.

Tekst gaat verder onder de tweet