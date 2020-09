Speeltoestellen Rijsenhout en Abbenes verdwijnen (nog) niet na onbegrip bij bewoners

HAARLEMMERMEER - Waar de speeltuin in Abbenes eerst moest verdwijnen van de gemeente, mogen de speeltoestellen nu blijven staan. De gemeente liet begin augustus via een brief weten dat de speeltoestellen in het dorp zouden verdwijnen en zorgde daarmee voor veel woede en onbegrip bij de bewoners.

Die woede liet de gemeente niet onberoerd: in een brief aan de Dorpsraad van Abbenes schrijft de gemeente vandaag dat de speeltuin aan de Maria Margaretalaan mag blijven. "Dat is goed nieuws, vertelt Noel Duivenvoorden aan NH Nieuws. "Mijn zoontje van twee jaar oud zou anders over een drukke verkeersweg moeten om ergens fatsoenlijk te kunnen spelen."

Ook andere Abbenessers maakten zich zorgen over de veiligheid. "Ik heb een kleinkind van bijna drie, die mag niet de weg oversteken", vertelde Sonje Loogman eerder aan NH Nieuws. "Je moet twee keer de weg oversteken. Dat is gewoon geen optie. En hier wonen meer kinderen die gewoon te klein zijn."

Speeltoestellen uit een depot

Wethouder Marjolein Steffens laat in de brief weten dat een aantal zaken in het proces rondom de speelplaats in Abbenes niet goed is verlopen: "Wij hebben eerder toegezegd dat we zouden onderzoeken of het mogelijk was nieuwe toestellen uit het depot te halen, maar wij hadden in ons depot geen geschikte toestellen en dat hadden wij u eerder moeten vertellen", schrijft de wethouder.

"Tot slot heeft de organisatie zich onvoldoende gerealiseerd dat het alternatief aan de Sophialaan geen veilige optie is, gezien de drukke verkeersweg die moet worden overgestoken."

'Zoeken contact'

Een soortgelijke brief is naar de bewoners aan het Zeilhof in Rijsenhout gegaan. Ook daar zouden verschillende speeltoestellen verdwijnen, maar in de brief laat de wethouder weten dat de geplande werkzaamheden (voorlopig) zijn stilgelegd."Ik moet nog bezien in hoeverre dit goed nieuws is, maar in elk geval is het (tijdelijk) stopgezet en zoeken ze contact", zegt Rijsenhouter Maurice van Grasstek.

De gemeente heeft in beide brieven aangegeven in gesprek te willen over de invulling van de speelplaatsen en daarmee duurt de commotie rondom het verdwijnen van de speeltoestellen in Rijsenhout nog wel even voort.