Bewoners woedend na verlies speelplaats: "Het moet gewoon blijven"

De speelplaats, die er al zolang staat als buurtbewoners zich kunnen herinneren, is aan onderhoud toe. Maar in plaats daarvan haalt de gemeente de wipkip en het huisje voorgoed weg. "Er is genoeg andere speelruimte in de wijk voor kinderen tot 5 jaar", zo liet de gemeente bewoners in een brief weten.

Klein dorp

De buurtbewoners voelen zijn teleurgesteld in de gemeente Haarlemmermeer. "Wij zijn een beetje een achtergesteld dorp, zeggen wij altijd", vertelt Sonja Loogman. "Dus het is gewoon niet eerlijk. In zo'n klein dorpje is er al helemaal niks. Want hier is echt niks, we hebben geen winkels. En dat weten we wel, we kiezen er zelf voor om hier te wonen. Maar haal dan voor de kinderen niet alles weg. Laat het voor de kinderen dan gewoon blijven."

De gemeente Haarlemmermeer laat weten op dit moment geen commentaar te kunnen geven omdat er ook schriftelijke vragen zijn gesteld over de speelplaats door Forza! Haarlemmermeer.