Volendam-revelatie Van de Ven in het gips, maar blessure valt mee

VOLENDAM - De voet van Micky van de Ven zit momenteel in het gips. De blessure van de FC Volendam-verdediger is niet ernstig, maar hij moet de komende dagen wel volledig rust houden.

Woordvoerder Sonny Sier laat weten het nog niet duidelijk is of Van de Ven volgende week kan spelen tegen Jong FC Utrecht. Voor nu moet de negentienjarige Noord-Hollander rust houden.

Vrij weekend

De club heeft ervoor gekozen dit weekend niet te spelen in de eerste divisie. Vanwege de interlandbreak is het sinds dit seizoen mogelijk om wedstrijden in die periode op een ander moment af te werken. Zodoende kan Volendam spelers afstaan aan nationale ploegen zonder ze te missen in de competitie. Het duel met NEC staat daardoor gepland op dinsdag 15 september om 21.00 uur.

Volgende week vrijdag staat de eerste thuiswedstrijd van FC Volendam op het programma. De aftrap tegen Jong Utrecht is dan om 18.45 uur.