Telstar maakt zich op voor eerste uitwedstrijd; De Sa haakt definitief af

FC Eindhoven won de eerste wedstrijd van het seizoen met 2-1 op bezoek bij Jong FC Utrecht. "Ik was erbij in Utrecht, dus ik heb die wedstrijd gezien. Het was een zwaar bevochten overwinning. Ze mochten zeker niet klagen met drie punten. Het zal ze ongetwijfeld goed hebben gedaan", zegt trainer Andries Jonker.

De Sa en Regeling

Twee proefspelers trainen al geruime tijd mee bij de club: Lesley de Sa en Vincent Regeling. Regeling is een centrale verdediger en De Sa speelt als buitenspeler. Twee linies waar Telstar nog versterking wil hebben. Het is echter duidelijk dat De Sa dit seizoen geen Witte Leeuw wordt.

"Hij is van origine een vleugelspits en wij spelen niet met vleugelspitsen. Hij past daar dus niet in", aldus Jonker over De Sa. "Maar op trainingen is het een prima voetballer en een prima vent. Hij is altijd goed gehumeurd en altijd op tijd."