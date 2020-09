Vincent Regeling overtuigt Telstar en tekent voor twee jaar

"Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik graag nog een verdedigende versterking wilde toevoegen aan de selectie", zegt Andries Jonker op de officiële kanalen van Telstar. "Met Regeling hebben we die gewenste versterking binnen. Omdat hij al maanden meetraint en speelt, is hij bekend met ons en wij met hem. Dat is een voordeel. Vincent voegt iets toe aan deze groep en ik ben blij dat we er samen zijn uitgekomen."

Regeling kwam de afgelopen seizoenen uit voor Jong AZ. De in Heemstede geboren verdediger speelde sinds 2011in de jeugdopleiding van de Alkmaarders.