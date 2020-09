Nazaten van eigenaar portemonnee in Spanbroek gevonden: "Ken niet missen!"

SPANBROEK - Irene Jonker uit Medemblik vond onlangs op zolder een oude portemonnee met een wel heel bijzondere inhoud. Ze plaatste via NH Nieuws een oproep om de eigenaar of familie van de eigenaar op te sporen. Deze is nu gevonden. "Ik zag die naam en dacht: 'shit, dat is mijn ome Bertus!', dat ken niet missen", zegt Ageeth Redeker, die een nicht blijkt te zijn van de voormalige eigenaar van de portemonnee.

Kinderen kreeg Bertus zelf niet, maar hij bleek wel een aangenomen kind te hebben. Haar naam was Atie en zij overleed zelf ook op jonge leeftijd. Veel van haar weet Ageeth dus ook niet. Bertus naam bleef echter wel in de familie. "Ik heb een broer en een neef die ook allebei Bert heten", zegt Ageeth. "Die noemen we nu ook allemaal Bertus."

Ageeth vertelt aan WEEFF dat zij haar oom niet goed gekend heeft. "Hij overleed al op jonge leeftijd. Ik denk dat hij toen een jaar of 48 was. Volgens mij is hij in ieder geval niet ouder geworden dan 50. Ik was zelf ongeveer zes jaar oud toen hij overleed."

Ome Bertus, zoals Ageeth uit Venhuizen hem kende, heette voluit Lambertus Petrus Loos en werd op 8 april 1913 geboren in Spanbroek. In de portemonnee werden veel documenten op zijn naam gevonden, zoals een bewijs van aanmelding als oorlogsvrijwilliger.

Via een kennis werd zij gewezen op de oproep van NH Nieuws naar de eigenaar of familie van de eigenaar van de gevonden portemonnee. "Ik zag dat bericht langskomen en dacht meteen: 'dat is mijn oom'. Het lijkt me leuk om in contact te komen met Irene en de portemonnee in ontvangst te nemen."

Meerdere takken Loos

De zoektocht naar familie van Lambertus Petrus Loos bleek voor Irene nog een hele opgave te zijn. "Ik heb meerdere berichten op Facebook gehad van mensen die dachten dat het hun oom was, maar dat bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn", zegt ze tegen WEEFF. De familienaam Loos blijkt veel verschillende takken in West-Friesland te hebben en de naam Bertus komt daar vaak in voor.

Bij Ageeth werd wel duidelijk dat zij familie is van de eigenaar van de gevonden portemonnee. Dit werd uitgezocht door Ludmilla van Santen, die het leuk vindt om stambomen te onderzoeken en familienamen uit te zoeken.

"Ik moet haar een groot compliment maken", vertelt Irene. "Dankzij haar zijn we met Ageeth in contact gekomen. Ik weet nu nog niet of ik de portemonnee aangetekend met de post ga opsturen, of dat we met elkaar afspreken om de portemonnee zelf af te geven. Daar gaan we binnenkort met elkaar over praten."