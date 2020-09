Theater de Kampanje vreest ontslagen bij het personeel als coronacrisis aanhoudt

DEN HELDER - Als de coronacrisis aanhoudt en er geen perspectief in zicht komt voor de cultuursector vreest theater de Kampanje in Den Helder dat er mensen zullen moeten worden ontslagen. "Ik maak me veel zorgen", zegt programmeur Kim Smit, "want voorlopig is er nog geen kans op vooruitgang."

Er is in de Kampanje vooralsnog alleen een theaterprogramma tot het eind van het jaar gepresenteerd. "Op 1 oktober neemt de branche een besluit over de rest van het seizoen", aldus programmeur Kim Smit. "Maar we draaien natuurlijk sowieso een groot omzetverlies. We kunnen maar een deel van onze zalen vullen, grote concerten waar we veel geld mee verdienden kunnen niet doorgaan en bovenal is er geen stip op de horizon."

Want die stip, dat is waar het theater zo naar verlangt. Smit: "Als je weet dat je op 1 januari weer voluit open mag, dan ga je natuurlijk geen mensen ontslaan. Alleen weet je dat niet. Wordt het september, of nog later? Het is een spagaat waar we in zitten. Maar de kans is daardoor wel aanwezig dat we personeel moeten ontslaan als dit zo blijft doorgaan."

Succes

Toch zijn er ook lichtpuntjes: de kleinschalige optredens van lokale artiesten blijkt een succes. Ze zouden eigenlijk eind augustus stoppen, maar zijn nu verlengd tot en met december. "Binnen de grenzen die er zijn, zijn we wel creatief", zegt Smit. "Zo huren bedrijven onze zalen af voor bijvoorbeeld een etentje voor twintig mensen. Wij hebben immers de ruimte."

De kaartverkoop voor de eerste helft van het theaterseizoen start vandaag.