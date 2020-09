Hilversums tekort op wmo en jeugdzorg stijgt naar bijna negen miljoen euro

Dat Hilversum rode cijfers zou schrijven op wmo en jeugdzorg was volgens wethouder Walters te verwachten. "We moesten afgelopen november al een flink tekort melden en nu dus weer. Dat verrast ons niet. Het zijn wel forse bedragen die vooral oplopen doordat we steeds meer kosten maken voor deze zorg, zonder dat we daar voldoende geld vanuit Den Haag voor terugkrijgen", legt ze uit.

Grootste boosdoeners zijn onder meer hogere kosten op begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Hilversum is verreweg niet de enige met een flink tekort. "Een groot deel van de gemeenten heeft dit probleem. En daar is wat ons betreft maar één echt goede oplossing voor: we moeten meer geld krijgen."

Noodklok

Hilversum blijft de komende tijd met tal van andere gemeenten lobbyen in Den Haag voor meer geld. "Het kabinet moet op den duur toch zien dat zoveel gemeenten rode cijfers schrijven en dat de problemen echt groot worden. Dat kan niet anders. We blijven de noodklok luiden tot er een oplossing komt", betoogt Walters. "Natuurlijk zullen we ook zelf kritisch blijven kijken waar we kunnen besparen, maar daar zijn we natuurlijk ook altijd actief mee bezig"

Zorg blijven leveren

Dat 'besparen' doet Hilversum vooral niet door minder zorg te leveren, is Walters stellig. "Als mensen zorg nodig hebben, en voldoen aan de criteria die we stellen om in aanmerking te komen voor hulp, dan moeten mensen ook gewoon zorg blijven krijgen. Daar willen we absoluut niet op interen. Zorgbehoevenden moeten hier niet de dupe van worden. Deze mensen hoeven zich ook echt geen zorgen te maken."