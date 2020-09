Getuige instorting Amsterdamse kade: 'Je kunt je niet voorstellen dat het waar is'

AMSTERDAM - Omstanders wisten vanmiddag niet wat hen overkwam toen ze een groot stuk van de Amsterdamse Grimburgwal in het water zagen verdwijnen. Journalist Hugo Logtenberg was een van hen. 'We zagen van die vette schuimkoppen op het water. En er verdwijnt nog een stukje kade. Het laatste deel gaat erin. En er ligt gewoon een hele lantaarnpaal, die er stond. Filmregisseur Dick Maas zou er een puntje aan zuigen.'

Er wordt nog onderzocht hoe de kade kon instorten. "Er is waarschijnlijk ergens een zogenoemde sinkhole ontstaan", zegt Dijksma. "Misschien door een lek in de riolering. Maar dat moet echt uitgezocht worden. Als dat soort dingen gebeuren, dan kan het zo zijn dat stukken kademuur in een klap wegspoelen. Dat is precies de kwetsbaarheid ervan."

Een woordvoerder van Dijksma laat weten dat het stuk kade eigendom van de UvA is.