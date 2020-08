Reizigers kunnen vanaf december gebruik maken van de vernieuwde Amstelveenlijn

AMSTELVEEN - Het is nog even afzien voor de tramreizigers die nu moeten terugvallen op vervangend vervoer, maar vanaf zondag 13 december wordt de Amstelveenlijn echt in gebruik genomen. Reizigers kunnen dan gebruik maken van lijn 25.

Na bijna twee jaar bouwen is er een eind gekomen aan de grootschalige werkzaamheden aan de Amstelveenlijn. De komende maanden staan vooral in het teken van testen van de nieuwe trams. Driehonderd trambestuurders van het GVB worden hiervoor opgeleid.

Spannende fase

Volgens secretaris-directeur van de Vervoerregio, Thea de Vries, is het testen een belangrijke laatste fase: “Nu gaan we zien hoe deze verschillende onderdelen samenwerken. Werkt alles zoals het zou moeten? We weten allemaal van andere grote infrastructurele projecten hoe weerbarstig de praktijk kan zijn bij het halen van planningen. We zijn er dan ook heel trots op dat het project Amstelveenlijn nog steeds op schema ligt."

Megaproject

De Amstelveenlijn is een megaproject dat zo’n driehonderd miljoen euro moet gaan kosten en loopt van station Amsterdam Zuid naar Amstelveen Westwijk. Lijn 25 moet de oude sneltram 51 vervangen die erg storingsgevoelig was en verouderd. De hoogwaardige tramverbinding stopt niet in Amstelveen maar loopt straks verder naar Uithoorn. Het gaat dan de Uithoornlijn heten.