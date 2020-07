Voor het eerst rijdt er weer een tram op de Amstelveenlijn (video)

Reizigers moeten nog even geduld hebben met instappen want het ritje met de splinternieuwe tram was nu alleen bedoeld om de bovenleiding en de haltes te testen. De bouwers van de Amstelveen zijn in ieder geval zo enthousiast dat ze enkele filmpjes op Twitter hebben geplaatst.

Megaproject

De Amstelveenlijn is een megaproject dat driehonderd miljoen euro gaat kosten. Het loopt van station Amsterdam Zuid tot aan de halte Westwijk in Amstelveen. Het moet de oude sneltram 51 vervangen die erg storingsgevoelig was en verouderd.

De hoogwaardige tramverbinding stopt niet in Amstelveen maar loopt straks verder naar Uithoorn. Het gaat dan de Uithoornlijn heten.