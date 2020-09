Uithoorns eetcafé dicht na boa-bezoek: "Maatregelen stroken niet met gastvrijheid”

UITHOORN - De eigenaren van café De Herbergh 1883 in Uithoorn, Jan en Carla, zijn ermee gestopt. Afgelopen zaterdag waren ze voor het laatst open. Ze zien het niet meer zitten vanwege de strenge coronamaatregelen.

Op Facebook laten de eigenaren weten dat het bezoek van twee boa’s een tijdje geleden de druppel was. De handhavers kwamen volgens de eigenaren net op het moment langs dat het buiten flink begon te regenen en de bezoekers op het terras naar binnen vluchten.

'Flabbergasted'

Volgens de eigenaren sloeg de gezellige sfeer gelijk om toen de boa’s verschenen: “De sfeer was abrupt veranderd en iedereen was flabbergasted.” De ondernemers wilden de handhavers uitleggen wat er was gebeurd maar de boa’s zouden daar volgens hen geen begrip voor hebben getoond.

NH Nieuws heeft over het optreden van boa's ook navraag gedaan bij de gemeente Uithoorn maar die kon daar gisteren inhoudelijk niet op reageren. Wel laat een woordvoerster weten dat de gemeente -wat handhaving betreft- gebonden is aan landelijke regels wat betreft de coronamaatregelen.