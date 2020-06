Horeca Amstelland: "Maak eind aan coronamaatregelen voor buitenterrassen"

AMSTELVEEN - De coronamaatregelen voor buitenterrassen in Amstelland moeten zo snel mogelijk van tafel, nu het de afgelopen twee weken is goed gegaan. Dat vindt voorzitter Daan Kroone van de afdeling Amstelland van de Koninklijke Horeca Nederland.

Elders in het land gooien kroegeigenaren hun zaak weer dicht uit angst om een coronaboete te krijgen omdat de maatregelen in hun ogen niet te handhaven zijn. In Amstelland is dat nog niet voorgekomen, voorzover Kroone weet.

Gastvrijheid

Maar de horecaondernemer ziet om zich heen dat de coronarichtlijnen steeds meer beginnen te knellen met de traditionele gastvrijheid. "Als ik hoor dat gasten bij de deur briefjes moeten invullen en een handtekening moeten zetten dat ze zich houden aan de richtlijnen, ik zou zelf rechtstreeks omkeren als mij dat als klant zou overkomen."

Ondernemers in Amstelland zijn in de aanloop naar de opening alleen maar pragmatisch geweest, zegt hij. "Hoe kan ik het zo organiseren dat ik weer open mag en geen gezeik krijg?"

Opheffen

Nu de horecaondernemers twee weken verder zijn, is het volgens hen tijd voor de volgende stap: het opheffen van alle coronamaatregelen voor buitenterrassen per 1 juli. In plaats van het uitbreiden van het aantal klanten van 30 naar 100, zoals het kabinet nu van plan is.

Het is volgens Daan Kroone niet meer uit te leggen dat je straks met zijn allen weer mag vliegen omdat de lucht goed wordt gefilterd in het vliegtuig maar dat je maar met een beperkt aantal vrienden een terrasje mag pakken in de buitenlucht.

Tevreden

Het is niet alleen geklaag, over het algemeen zijn horecaondernemers in Amstelland tevreden over hoe het de afgelopen twee weken is gegaan.

"Als ik terugkijk dan mogen we absoluut niet klagen over de opkomst en de reacties van de gasten," besluit voorzitter Kroone van Koninklijke Horeca Nederland in Amstelland: "Het zal voor elke horecaondernemer anders zijn maar over het algemeen hoor ik weinig wanklanken uit de regio."