Terrasvreugde in Amstelveen: "Mensen blij maken, het allerbelangrijkste"

Ook in Amstelveen is de horeca weer up and running. Natuurlijk met de nodige aanpassingen. Op het Stadshartplein hebben vier horecazaken hun terras met goedkeuring van de gemeente uitgebreid. Normaal sproeit hier een grote fontein, maar nu wordt die ruimte benut om zo veel mogelijk tafeltjes op afstand van elkaar te kunnen bedienen.

Ondernemer Daan Kroone is enorm verheugd dat hij eindelijk weer zijn zaak open mag gooien. Zijn 'Day Foodbar' was 12 weken dicht. "Dit is fantastisch, hier gaat je hart weer sneller van kloppen. (...) Abrupt zijn we gesloten, dat geeft een unheimisch gevoel dat je niet je ding kan doen. (...) En nu mag het weer, heerlijk!"

Fontein

De sproeiers van de fontein op het plein zijn bedekt met kunstgras. Het is namelijk niet de bedoeling dat terrasgasten worden verrast door een waterstraal onder hun tafel.

De foodbar en haar buren mochten met toestemming van de gemeente het terras uitbreiden naar dit deel van het plein. Dat betekent even geen waterpret in het centrum, maar het zorgt wel voor een grotere capaciteit, aldus Daan.

Mensen blij maken

De klanten van Daan zijn erg blij dat er weer wat vertier te halen is in het openbare leven. "We hadden gelijk gereserveerd, heerlijk!" Een andere terrasgast is vooral blij voor de horeca zelf dat de sluitingsperiode achter de rug is. "Dat dit mag en dat dit kan, en dat ze een klein beetje geld terug kunnen verdienen, dat lijkt me een hele goede zaak."

De Amstelveense ondernemer heeft tijdens de sluiting van zijn zaak niet stilgezeten. Er is veel geklust in de brasserie. "Schuren, lakken, schilderen, denken aan wanneer je weer open mag, dan is dit echt een verademing. Dat we ons gewoon weer kunnen focussen op het werk waar we goed in zijn en dat is mensen blij maken; het allerbelangrijkste."