Prostitutienetwerk opgedoekt: twee Amsterdammers vast voor mensensmokkel

AMSTERDAM - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren in Amsterdam een 27-jarige man en een 38-jarige vrouw opgepakt op verdenking van mensensmokkel en -handel. De twee zouden een onbekend aantal Zuid-Amerikaanse vrouwen illegaal hebben laten werken in de prostitutie.

De twee werden aangehouden in hun woning. In een andere woning in de hoofdstad, die gelijktijdig werd doorzocht, trof de marechaussee een onbekend aantal Zuid-Amerikaanse vrouwen. De verdachten zouden de daar aanwezige vrouwen op dat adres hebben ondergebracht.

Geen van de vrouwen had een verblijfs- of werkvergunning. Bij de doorzoekingen zijn onder andere computers, telefoons en contant geld in beslag genomen. Omdat de twee verdachten hun illegale prostitutienetwerk vanuit hotelkamers in Apeldoorn zouden hebben aangestuurd, heeft de politie Oost-Nederland de leiding in het onderzoek.