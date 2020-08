Fikse fooi voor vrijwilligers van de weggeefwinkel: "Jullie zijn awesome!"

ZAANDAM - De schrik zat er goed in na de roof van de fooienpot bij de weggeefwinkel op de Bloemgracht in Zaandam. Maar vandaag gloort er weer hoop. Dankzij een inzamelingsactie van Cees Vogel uit Nibbixwoud is er geld opgehaald voor de fooienpot en dat bedrag is niet niks.

"865 euro uiteindelijk!", zegt Cees glunderend. Toen hij las dat er ingebroken was bij de weggeefwinkel twijfelde hij geen moment en sprokkelde het geld bij elkaar. Zijn doel was 500 euro, maar daar is hij flink overheen gegaan. "Het heeft mij iets meer vertrouwen in de mens gegeven. Jullie zijn awesome!" Chantal van de Oever van de weggeefwinkel is reuzeblij met het geld. "Dat is veel te veel geld", zegt ze lachend.

De winkel rekende zich al rijk met het streefbedrag, maar ziet nu dat ze veel meer kan aanpakken in het oude pand. "Naast de ruit die vernield is bij de inbraak, willen ze ook de entree gaan opknappen. "En koffie kopen, want daar houden we van", gniffelt Chantal. Niet de eerste keer De weggeefwinkel is een liefdadigheidsorganisatie die op vrijwilligers draait. Het was niet de eerste keer dat er iemand met de pot vandoor ging. Het geld zal dan ook niet langer meer in het pand bewaard worden, aldus Chantal. Mocht er iemand zijn die een grote kluis weg te geven heeft, houdt de weggeefwinkel zich van harte aanbevolen.