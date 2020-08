Bestolen weggeefwinkel krijgt steun uit onverwachte hoek

ZAANDAM - Vrijwilligers van de Weggeefwinkel op de Bloemgracht in Zaandam moesten zich flink achter de oren krabben toen vorige week bleek dat er was ingebroken. De fooienpot met een kleine 100 euro aan munten bleek gestolen. Toen Cees Vogel uit Nibbixwoud hierover hoorde, besloot hij de vrijwilligers te helpen met een crowdfundingsactie.

"Ik las het bericht over de inbraak", zegt Cees tegen NH Nieuws. "Ik vond het een heel apart verhaal. Er was ingebroken in een weggeefwinkel waar alles gratis is. Ik werd er een beetje boos en verdrietig van tegelijkertijd", vertelt hij.

Toch kon Cees het niet snel van zich afzetten. Het bleef knagen. "Ik dacht: ik ga er wat aan doen." En dus startte Cees een Crowdfundingsactie. Ondertussen heeft hij al 375 euro opgehaald. De Nibbixwouder is blij dat de actie zo goed loopt. Als hij 500 euro heeft opgehaald wil hij het geld aan de vrijwilligers van De Weggeef overhandigen.

Steun in de rug

Bij De Weggeef kunnen mensen uit de buurt maar ook daarbuiten iedere zaterdag gratis spullen ophalen en brengen. Voor Masha die in de winkel werkt, voelt de actie als een steun in de rug. Het gestolen geld wordt normaal gesproken gebruikt om koffie te kopen voor de vrijwilligers of om reparaties aan het oude pand te verrichten.

Masha: "De Weggeef is voor en door mensen. Het is mooi dat we zo een rol vervullen in de gemeenschap. Het is voor ons een fijne bevestiging dat de mensen De Weggeef belangrijk vinden en een donatie doen via de crowdfunding."