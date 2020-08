Stengs en Vlaar starten 'gewoon' tegen Viktoria Plzen

ALKMAAR - Calvin Stengs en Ron Vlaar staan in de basis bij AZ tegen Viktoria Plzen. Beide spelers waren een twijfelgeval voor het duel in de tweede voorronde van de Champions League.

Stengs miste de gehele voorbereiding wegens een spierblessure. Ook Ron Vlaar was allerminst een zekerheidje. De 35-verdediger kwam de afgelopen weken nauwelijks in actie tijdens de oefenduels van AZ.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners en Wijndal; Clasie, De Wit en Midtsjø; Stengs, Boadu en Idrissi.

De winnaar van deze wedstrijd tussen AZ en Viktoria Plzen speelt op 15 of 16 september in de derde voorronde van de Champions League en eventueel twee weken later nog in de play-offs voor een plaats in de groepsfase. De verliezer vervolgt het Europese avontuur in de voorronde van de Europa League.